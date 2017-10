Un pusti de 5 ani se imbraca in personaje din desene animate, si ajuta pisicile fara adapost - FOTO

Cu totii avem nevoie de un erou, iar pisicile, in special pisicile fara adapost, nu fac exceptie. Va facem cunostinta cu Shon Griffin, de 5 ani, din Philadelphia. "Il numim Catman", a declarat matusa sa, Kris Papiernik, pentru stirile ABC . Aunty Kris si logodnica ei au fost implicate in salvarea pisicilor timp de multi ani, iar recent au fost infiintat un grup local pe care l-au numit Kats Koly . O pisica, Bug, nu coopera atunci cand a venit sa faca fotografii si sa fie sterilizata. - Am incercat orice metoda, a spus Aunty Kris.

Deci, pisco, daca te gasesti singura pe strazile din Philly, fiindu-ti frig, foame si cu capuse in blana, pe cine o sa suni? Asa e, Catman!

