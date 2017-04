Un roman a fost ranit in atentatul din Stockholm!

Un cetatean roman a fost ranit in atentatul produs vineri la Stockholm, acesta fiind in prezent internat in spital, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe, remis Romania TV.

Conform ultimelor informatii primite de misiunea diplomatica romana, in urma atacului a fost afectat un cetatean roman.

Acesta este internat intr-o unitate spitaliceasca din Stockholm, fiind in stare stabila. Un diplomat s-a deplasat la unitatea medicala pentru acordarea de sprijin.

Ambasada Romaniei in Suedia monitorizeaza in continuare cazul si este pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de necesitati.