Un secol de la schimbarea Constitutiei. Evenimente marcante, petrecute in Iasi

In aceasta perioada, lavor avea loc mai multederulate sub egida Festivalului International al Educatiei (). Evenimentele sunt organizate pentru marcarea Centenarului Unirii Principatelor Romane cu Transilvania si a sfarsitului Primului Razboi Mondial.Pe 20 iunie se împlinesc 100 de ani de lade la Iasi, iar autoritatile locale au pregatit o serie de evenimente pentru a marca acest lucru. In urma cu un secol, Senatul României, aflat in refugiu de razboi, a adoptat, la Iasi, înscrierea principiilor sufragiului universal si, respectiv, a dreptului de proprietate în Constitutia României.Acest act de reforma constitutionala radicala pentru acea epoca a fost precedat, pe 14 iunie 1917, de adoptarea sa de catre Camera Deputatilor, de propunerea adresata Parlamentului, printr-o declaratie, de catre prim-ministrul Ion I. C. Bratianu, si de proclamatia Regelui Ferdinand I. Practic, prin acest act se promiteau taranilor soldati pamânt si drepturi cetatenesti.In cursul zilei de maine, 20 iunie, la ora 10.00, va avea loc oîn memoria fauritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, oficiata de Înalt Prea Sfintia Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, la. La aceasta vor mai participa reprezentanti ai Presedintiei României, Alteta Sa Regala Principele Radu al României, reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, dar si ai mediului academic. De la ora 12.00 va avea loc o intrunire solemna a autoritatilor statului român în Sala Mare a Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi.La ora 15.00 se va desfasura colocviul "Proiectii constitutionale asupra României viitoare", în Aula "Carmen Sylva", a Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi.Lucrarile vor fi deschise de alocutiunile sustinute de, rectorul Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi, si de primarul Mihai Chirica.In cadrul colocviului, alaturi de specialisti ieseni în istorie, drept constitutional si stiinte politice, vor avea interventii: prof. univ. dr. Simina Tanasescu (consilier prezidential), prof. univ. dr. Tudorel Toader (rector al Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi), prof. univ. dr. Vasile Dâncu (Universitatea din Bucuresti), dar si alte persoane.