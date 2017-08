Un spital din Iasi va avea unul dintre cele mai puternice si sofisticate scanere ale corpului uman

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Echipamentul demagnetica existent la Spitalul "Prof. Dr. Nicolae Oblu" () din Iasi va fi inlocuit in urmatoarea perioada. Unitatea medicala are uncu o putere de 0,4 Tesla. Aparatul are avantajul ca este de tip deschis, singurul din oras si pacientii care sufera depot fi explorati fara probleme."In urmatoarea perioada va fi achizitionat un RMN nou. Noi, medicii ne-am dori sa aiba o putere de 3 Tesla care, datorita puterii campului magnetic, permite identificarea celor mai mici leziuni din corp, obtinerea imaginilor intr-un timp redus considerabil si cu o putere de rezolutie incomparabila. Astfel de aparate sunt extrem de scumpe si vom fi multumiti daca vom achizitiona si un RMN de 1,5. Aparatul cu care lucram in prezent este de o putere mica, 0,4 Tesla. Dezavantajul este ca explorarea unui pacient dureaza foarte mult, claritatea imaginilor este mult mai slaba, dar avem si avantajul ca este deschis", a declarat dr. Florin Gramada, purtator de cuvant la unitatea medicala mentionata.De asemenea, conducerea spitalului intentioneaza sa cumpere inca un Computer Tomograf. In spital exista doua aparate de acest tip, dar unul nu functioneaza deoarece este vechi si depasit."Reparatia CT-ului ne-ar costa mai mult decat unul nou. Vom achizitiona un al doilea. Cel care este in functiune a mai fost reparat, fiind necesara inlocuirea de doua ori a tubului. Este un aparat suprasolicitat, zilnic fiind efectuate peste 50 de explorari. Tocmai de aceea este necesara achizitia unui al doilea Computer Tomograf", a spus medicul neurochirurg Gramada.