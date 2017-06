Un tanar a ajuns la spital, dupa ce un caine maidanez l-a muscat de obraz. Alti doi ieseni au patit la fel

Ieri, trei ieseni au fost transportati la UPU din cadrul Spitalului, dupa ce au fost atacati de cainii fara stapan, lasati liberi pe strazile din municipiu. Pe un tanar de 30 de ani, cainele l-a muscat de. Totul s-a intamplat in zona Pacurari. Barbatul a primit ingrijiri medicale in UPU si nu a necesitat spitalizare.Un alt barbat, de 47 de ani, a trebuit sa fie internat in Clinica de Chirurgie Plastica si Reconstructiva, dupa ce unmaidanez l-a muscat de mana stanga. Medicii au fost nevoiti sa intervina chirurgical pentru a rezolva leziunea provocata de dintii patrupedului.O ieseanca, in varsta de 66 de ani, a mers la unitatea medicala cu omuscata ladreapta. Femeia a primit ingrijiri medicale in UPU si apoi a plecat la domiciliu.Pacientilor li s-a administrat vaccin antirabic. Ei vor reveni ladaca apar alte simptome.