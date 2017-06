Un tanar dependent de un drog foarte puternic a avut nevoie de ajutorul medicilor

Un tanar in varsta de 32 ani, din Iasi, a fost transportat de urgenta la Spitalul Sf. Spiridon, in stare de sevraj. Constantin B. este dependent desi de ceva timp nu si-a mai putut procura acestfoarte puternic, cu un risc extrem de crescut pentru sanatate. Dupa acordarea primului ajutor in UPU, medicii l-au transferat la Institutul deSocola din Iasi.Este prima data cand Constantin B. ajunge lain stare de. Medicii au precizat ca, acest drog nu afecteaza numai creierul, ci intregul corpul, deoarece substanta este transportata prin sange catre toate organele. Cele mai afectate sunt creierul, inima, vasele de sange, plamanii si rinichii, moartea subita putand sa apara in cazul unei supradoze. Consumatorii de cocaina sunt o raritate in UPU de la spitalul mentionat.