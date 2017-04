Un tanar din Iasi a ajuns pe masa de operatie, dupa un conflict cu vecinul

Ieri, un baiat in varsta de 20 ani, din localitatea ieseana Holboca a cerut ajutorul medicilor dupa ce a fost batut zdravan de un vecin. Tanarul a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon unde medicii l-au diagnosticat cu multiple tramatisme si fracturi. Victima a fost internata la Clinica Buco-Maxilo-Faciala unde va fi supus unei interventii chirurgicale. Intre baiat si vecin s-a iscat un conflict pe fondul unor neintelegeri mai vechi.



"Pacientul a fost diagnosticat cu un traumatism cranio-cerebral, fractura de mandibula, traumatism cranio-facial, multiple contuzii. Pacientul a fost batut de un vecin si va avea nevoie de o perioada lunga de recuperare", au declarat reprezentantii unitatii medicale.



Tot ieri, inca doi ieseni au fost transportati la spitalul mentionat, policontuzionati, victime ale unor agresiuni. Un tanar de 35 ani, din comuna ieseana Braesti, a fost batut de un amic. Acesta nu i-ar fi inapoiat agresorului o suma de bani. In urma loviturilor, victima a suferit un traumatism cranio-cerebral, contuzie toraco-abdominala. Pacientul nu necesita spitalizare si a fost trasferat la Spitalul de Neurochirurgie pentru investigatii de specialitate.



A treia victima este un batran, in varsta de 68 ani, care a ajuns la unitatea medicala in stare grava. Barbatul, din comuna ieseana Erbiceni, a fost batut in urma cu doua zile de un alt consatean. La internare, batranul a fost diagnosticat cu pneumotorax (prezenta aerului in cavitatea pleurala) si nu putea respira. Pacientul a fost transferat la Clinica de chirurgie toracica, iar medicii vor decide daca vor interveni chirurgical.