Un vortex polar va strabate Romania! Vom avea parte de un frig naprasnic!

Meteorologii anunta ca vortexul polar va ceda si va aduce frig naprasnic in Europa si Asia, iarna 2017-2018 urmand sa fie una extrem de grea.

Ce este vortexul polar?

Vortexul polar este reprezentat de circulatia in sensul invers acelor de ceasornic a unor vanturi superioare, puternice, care inconjoara cei doi poli ai planetei. Aceste vanturi au tendinta de a pastra aerul rece din emisfera nordica in zona arctica. Uneori, aceste vortexuri pot sa coboare mai la sud decat in mod obisnuit, cauzand temperaturi foarte scazute in zone in care acestea nu sunt intalnite in mod normal.

Vortexul polar va ceda si va aduce frig naprasnic in Romania

Efectul unui astfel de vortex este de a mentine circulatia aerului rece in regiunile polare. Atunci insa cand vortexul se descompune sau se rupe in doua, el poate trimite aer foarte rece spre sud.

Avertismentul meteorologilor

Potrivit meteorologului Brett Anderson, de la AccuWeather, un nou studiu realizat de Institutul pentru cercetarea Impactului Climatic din Potsdam a descoperit o slabire continua a vortexului in ultimii 40 de ani.

Ca urmare a acestei situatii, vanturile puternice care circula in mod normal in zona artica vor putea ajunge mai spre sud, ducand la geruri extreme in parti ale Europei si Asiei, dar si in Statele Unite ale Americii.

Vortexul polar va ceda si va aduce frig naprasnic in Romania

Studiul citat este primul care descopera stransa legatura intre subtierea straturilor stratosferei si scaderea drastica a temperaturilor, pe timp de iarna, in nordul Europei.

“Ultimele noastre descoperiri confirma nu numai legatura dintre slabirea vortexului polar si frigurile napasnice din timpul iernilor, insa calculeaza si in ce masura racirea vremii in tari precum Rusia si Scandinavia este influentata de slabirea vortexului polar. Fenomene extreme vor fi din ce in ce mai numeroase din cauza schimbarilor climatice. Efectele sunt insa mai puternice in Asia si Europa, decat in Statele Unite”, a declarat coautorul studiului Judah Cohen, de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Vortexul polar aduce FRIG naprasnic in Romania

Roxana Bojariu, de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), crede ca in aceasta toamna asa-numita "rupere a vortexului polar", un fenomen care arunca aerul rece de deasupra polului catre Europa, inclusiv Romania, se va produce mai repede.

"Daca vortexul nu reuseste sa tina concentrat acolo aerul foarte rece, avem patrunderi de aer rece in emisfera nordica, deci si in Europa si Romania bineinteles poate fi afectata. Ruperele dese ale vortexului pot da anumite caracteristici ale iernii care urmeaza. Vorbim de schimbarea climei, trebuie sa ne adaptam", a explicat Roxana Bojariu.

Recorduri negative de temperatura in 2014

In luna martie a anului 2014, o mare parte a Europei a fost afectata de o rupere a vortexului polar, astfel ca, in unele zone, sarbatorile pascale au fost mai friguroase decat Craciunul. In Marea Britanie, spre exemplu, s-a inregistrat cea mai friguroasa luna martie din ultimii 50 de ani.

Gerul provocat de vortexurile polare afecteaza zone mai intinse si dureaza de obicei mai mult decat o furtuna singulara. Scaderea brusca de temperatura poate declansa insa numeroase furtuni, mai ales atunci cand afecteaza o zona relativ calda.

