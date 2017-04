Unde a fost vazuta Gabriela Cristea dupa ce a anuntat ca este insarcinata - FOTO

Gabriela Cristea si Tavi Clonda

cu siguranta trece printr-o perioada foarte frumoasa a vietii sale, dupa ce s-a aflat ca va deveni pentru prima data. Din cate se pare, in ultima vremea evitat sa se afiseze in public, insa in aceasta duminica a participat la oorganizata de catre tatal sau adoptiv, Gelu Craciunescu, care si-a sarbatorit ziua de nastere. Mai mult, Gabriela Cristea este foarte apropiata atat de acesta, dar si de sotia lui, Paula, iar cei doi au ajutat-o mult pe prezentatoarea TV, in special in ceea ce priveste cariera acesteia. Totodata, petrecerea la care Gabriela Cristea a mers s-a desfasurat la vila pe care Gelu Craciunescu o detine si e situata langa Capitala.