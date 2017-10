Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi a(ieri, 24 octombrie 2017 - n.r.) un noucu 120 de locuri, situat în centrul orasului si dotat la standarde hoteliere. Camerele au unul sau doua locuri, baie proprie, aer conditionat si frigider, conexiune la Internet, fiind prevazute si camere pentru studentii cu dizabilitati.Constructia se ridica la 8.5 milioane de lei, bani asigurati din fonduri bugetare de, la care se adauga suma de circa 500.000 lei din fonduri proprii, reprezentând dotari ale caminului, achizitionate pâna în prezent. De precizat ca terenul unde este amplasat noul imobil a fost pus la dispozitie de Mitropolia Moldovei si Bucovinei. Primii tineri cazati vor intra în camerele lor astazi, 25 octombrie.De precizat ca noul camin al" va gazdui în special studenti de la Facultatea deOrtodoxa, dar vor fi puse la dispozitie locuri si pentru studentii celorlalte 14 facultati ale Universitatii Cuza. Tariful de cazare va fi 350 de lei pe luna, cu toate cheltuielile incluse."Caminul studentesc s-a construit pe un teren de 789 metri patrati (mp), apartinând Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, care a încheiat un contract de superficie cu Universitatea Cuza. Acesta este pozitionat central, în imediata apropiere a Mitropoliei si a Bulevardului Stefan cel Mare", au transmis oficialii cuzisti.De precizat ca UAIC a demarat proiectul acestui camin în luna decembrie 2009. Proiectul a fost finalizat în anul 2011, iar contractul de lucrari a fost câstigat de o importanta firma de constructii din urbe."Din pacate, din cauza ca nu a fost asigurata o ritmicitate anuala a investitiilor de la bugetul statului, au existat mai multe perioade de stagnare a lucrarilor, timp în care constructorul a luat masuri de protectie si conservare a imobilului. Imediat ce am obtinut si ultimele fonduri necesare, s-a lucrat foarte intens pentru finalizarea constructiei, astfel încât sa poata fi data în folosinta înca din anul universitar 2017-2018", a declarat, prorector pentru strategie, dezvoltare institutionala si managementul calitatii.Pe lânga camere, cladirea va avea si un restaurant cu bucatarie si sala de mese multifunctionala de peste 200 mp. În plus, va fi amenajata si o spalatorie, atât pentru asigurarea lenjeriilor curate, dar si pentru a putea oferi studentilor posibilitatea sa foloseasca masinile de spalat o data pe saptamâna. Spatiile comune vor fi functionale la începutul anului viitor."Ne-am dorit ca studentii nostri sa poata intra cât mai repede în noile camere, iar acest lucru a însemnat o mobilizare din partea mai multor departamente ale universitatii pentru achizitionarea tuturor articolelor necesare amenajarii interioare a camerelor. Într-un timp foarte scurt, din fonduri proprii ale Universitatii Cuza, am reusit sa asiguram mobilarea completa a camerelor si, în mare parte, a spatiilor comune", a declarat Costel Palade, coordonatorul Directiei Generala Administrativa (DGA) de la Cuza.Demn de mentionat este si faptul ca fiecare camera este dotata cu paturi, saltele, perne, lenjerie, dulapuri, rafturi, câte un birou de lucru cu scaun pentru fiecare student, frigider, covor, perdele. Constructia are un regim de înaltime echivalent cu trei etaje, fiind constituit din demisol, parter, doua etaje si mansarda. Suprafata construita este de 676 mp, suprafata utila totala fiind de 2.540 mp.Caminul are patru cai de acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. Zonele comune, unde nivelul zgomotului este mai ridicat, sunt prevazute cu placi fonoabsorbante pe tavan, astfel încât sa fie izolate fonic de camerele studentilor. Edificiul va primi încalzire de la o centrala termica proprie.