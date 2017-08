Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Dupa zeci de ani, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi este la un pas sa demareze investitiile desi modernizare a uneisipentru oras!Vechi de peste un secol, imobilul unde se afla Observatorul Astronomic dineste vizat. Aflat intr-o stare avansata de, acesta ar putea fi refacut cuguvernamentale sau europene. Mai mult, proprietarul cladirii, respectiv Universitatea Cuza, intentioneaza sa dezvolte si un Planetariu in zona.Deja, unitatea de invatamant preuniversitar a atribuit unprin incredintare directa, de 25.000 lei, pentru servicii de proiectare si actualizare a documentatiei de proiectare si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "". Contractul l-a primit firma Mihul S.R.L."În prezent, Observatorul are toate autorizatiile în regula si asteptam finantarea de la(CNI)", au precizat oficialii din conducerea. Cladirea este desi are codul IS - II - m - b 04017. O prima intentie concreta de restaurare a acestei cladiri a avut loc in 2008, cand tot firma coordonata de ing. Bogdan Mihul a realizat proiectul.Observatorul, ridicat între anii 1912 - 1913, a avut ca fondator pe Constantin Popovici, sef al catedrei de Astronomie, Geodezie si Mecanica a fostei Universitati din Iasi.De asemenea, cadrul didactic a fost si primul director al Observatorului, în perioada 1913 si 1937. Din pacate, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in mare parte, aparatura a disparut.De precizat ca din 1966 aici a existat atelier de mecanica fina si un laborator electronic. Dupa 1989, Observatorul a fost inclus pe lista obiectivelor aflate in Patrimoniul National al Monumentelor. Mai mult, telescopul existent la Observator dateaza din 1960 si a fost realizat tocmai in Germania.