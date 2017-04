Universitatea Cuza din Iasi, gazda evenimentului international Global Money Week - FOTO

Saptamana trecuta, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza () dins-a desfasurat evenimentul international intitulat "", initiativa care reuneste organizatii din peste 120 de tari si implica aproximativ sase milioane de copii si tineri. Promotorul evenimentului dedicat educatiei financiare a fost Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), iar Universitatea Cuza a avut calitatea de partener, alaturi de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ).Au avut loc prezentari pe teme de actualitate dedicate studentilor,cu profesionisti ai pietei financiare nebancare, precum si cu profesori de liceu implicati in educatia financiara, iar in Sala Pasilor Pierduti au fost amenajate standuri pentru firmele care activeaza in domeniul asigurarilor. Evenimentul s-a bucurat de prezenta lui Misu Negritoriu, presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, a membrilor Consiliului de Administratie al forului, a lui Gabriel Ispas, secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), precum si de implicarea a peste 300 de studenti ai Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA).De asemenea, Palatul Culturii a gazduit Gala Premiilor dedicate educatiei financiare, in cadrul careia, membrii Departamentului Finante, Moneda si Administratie Publica ai FEAA, au fost premiati pentru profesionalism si implicarea in educatia financiara a studentilor si liceenilor.