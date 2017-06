Universitatea Cuza din Iasi intr-un top prestigios international. UMF nici nu exista in acest clasament

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi este prezenta pe locul 49 in clasamentul mondial QS University Rankings - Eastern Europe and Central Asia.

Conform datelor publicate recent, UAIC este una dintre cele patru institutii de invatamant superior din Romania care au fost incluse in clasamentul international QS al universitatilor, clasament care utilizeaza atat indicatori educationali, cat si indicatori de cercetare.

La nivel general, UAIC se afla in categoria 800-1000 de universitati incluse in clasamentul QS, alaturi de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea din Bucuresti.

De mentionat ca UAIC este singura institutie de invatamant superior din Iasi clasata printre cele mai importante universitati din lume, datorita performantelor din educatie si cercetare. Pe de alta parte se pare ca Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" (UMF) din Iasi nici macar nu se regaseste in acest clasament, fiind intr-un continuu declin datorita coruptiei ce patroneaza cu aprobarea tacita a membrilor din conducere. Este rusinos ca in loc sa se concentreze pe dezvoltarea programelor educationale si a cercetarii pentru a capata o cota respectabila in topurile internationale, UMF Iasi se ocupa mai degraba cu afaceri dubioase care ruineaza buna imagine a universitatii.