Universitatea Cuza din Iasi investeste jumatate de milion lei in viitorul studentilor

Universitatea Alexandru Ioan Cuza () din Iasi a castigat patruprin(FDI) ce vor permite institutiei sa ofere mai multe oportunitati de cariera studetilor sai, sa creasca gradul de incluziune al persoanelor provenind din zone defavorizate.De asemenea, totul implica si atragerea studentilor din afara granitelor si o mai buna gestionare a situatiilor studentesti. Suma totala atrasa in bugetul universitatii este de 549.000 de lei. Prin intermediul fondurilor castigate in competitia nationala de, Universitatea Cuza va actiona pe patru axe principale: imbunatatirea angajabilitatii studentilor, incluziune sociala, internationalizare si gestionarea scolaritatii."Finantarile obtinute in aceasta competitie ne vor permite sa acordam o atentie sporita mai multor aspecte ale vietii studentesti. Principaliivor fi cei care au ales sau vor sa aleaga universitatea noastra, lucru care confirma inca o data straduinta noastra de a pune studentul in centrul preocuparilor institutiei", a declarat, ordonator de credite si rector interimar UAIC. Proiectele urmeaza a fi implementate pana la finalul anului 2017.