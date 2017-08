Unul dintre cei mai DURI negociatori ai Kremlinului, noul ambasador al Rusiei la Washington

Anatoly Antonov

Kremlinul a anuntat, luni, ca Anatoly Antonov este propunerea lui Vladimir Putin pentru functia de ambasador al Rusiei la Washington, anunta ABCNews. Acesta il va inlocui pe Sergey Kislyak, care a fost timp de 9 ani ambasadorul Rusiei in Statele Unite. Anatoly Antonov este fost ministru adjunct al Apararii, sanctionat de Uniunea Europeana pentru rolul sau in anexarea Crimeei de catre Rusia in anul 2014.

Uniunea Europeana l-a inclus in urma cu doi ani pe lista oficialilor rusi vizati de sanctiuni, din cauza implicarii sale in desfasurarea de trupe ruse in Ucraina.

