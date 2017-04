Unul dintre suspectii arestati a revendicat atentatul terorist de la Stockholm

Atentat Stockholm

Un barbat a intrat cu un camion in multime, astazi dupa-amiaza, pe cunoscuta artera comerciala Drottningatan din Stockholm, masina oprindu-se in vitrina Ahlens Mall. Autoritatile au anuntat ca trei persoane si-au pierdut viata, in timp ce alte opt au fost ranite, dupa ce bilantul a fost revizuit de mai multe ori.

Anterior, politistii au precizat ca interogheaza doi suspecti ridicati in legatura cu atentatul terorist de la Ahlens Mall, transmite Reuters.



Sursa: antena3.ro