Accident 6

Un echipaj de politie se afla in aceste momente la fata locului pentru a face cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

: Potrivit parintelui copilului care s-a urcat la volanul autoutilitarei, acesta se afla la adunare, ei fiind penticostali.Minorul a declarat jurnalistilor Buna Ziua Iasi ca s-a urcat din curiozitate, iar pentru ca nu cunoastea foarte bine tehnicile conducerii, s-a produs tragedia.: In urma accidentului a rezultat o victima, o fetita de 5 ani, gasita intr-o stare dosebit de grava, coma gradul 2-3, un traumatism cranio-cerebral sever, cu infundare fronto-partietal-stanga. A fost transportata la Spitalul de Pediatrie pentru mai multe investigastii, unde i se va face un compuer tomograf.In urma cu cateva momente, politistii au fost solicitati prin intermediul numarului unic de urgente 112 cu privire la un accident rutier.Din primele informatii, se pare ca un tanar, in varsta de 15 ani, a furat duba familiei si a intrat cu aceasta in stalp. In urma incidentului, o minora a fost transportata la spital, fiind grav ranita.