UPDATE / ALERTA! Autocar rasturnat in Germania! Cel putin 50 de persoane sunt ranite - FOTO

UPDATE: Conform politiei germane, in autocar se aflau aproape in exclusivitate romance, care lucrau ca muncitoare sezoniere in agricultura. In districtul Osnabrück a fost pusa la dispozitie o linie telefonica gratuita, cu numarul 0541/500300, la care se ofera informatii, inclusiv in limbile romana si polona, celor care se tem ca printre raniti se afla si persoane apropiate.



Cel putin 50 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autocar s-a rasturnat miercuri in nord-vestul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

Accidentul a avut loc miercuri la pranz pe Drumul national B65, in zona Osnabrück, la nord de orasul german Dortmund, informeaza Mediafax.

Soferul unui autocar a pierdut controlul asupra vehiculului, cel mai probabil din cauza unei defectiuni.

