UPDATE / Apa potabila intrerupta in municipiul Iasi

UPDATE: In vederea remedierii unei avarii aparuta la o conducta, ApaVital nu va furniza apa potabila azi, pana la ora estimata 13.00, catre utilizatorii de pe strada Sipotel, Iasi.



UPDATE: Lucratorii ApaVital Iasi vor mai efectua astazi, pana la ora estimata 13:00, lucrari de reparatie in zona Cantemir. Astfel, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii de pe bulevardul Dimitrie Cantemir si Aleea Decebal.



In vederea remedierii unei avarii aparuta la un hidrant, ApaVital Iasi nu va furniza apa potabila azi, 21 iunie 2017 pana la ora estimata 12.00, catre o parte din utilizatorii de pe strada Closca, municipiul Iasi.

"ApaVital regreta disconfortul creat clientilor din zona afectata si da asigurari ca echipa de interventie depune eforturi pentru a limita perioada de intrerupere a furnizarii apei. Pentru informatii suplimentare sau alte sesizari, clientii pot suna la numarul de telefon 0232.969", au precizat reprezentantii companiei.