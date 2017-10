Reprezentantii companiei aeriene Wizz Air au declarat ca nu au fost instiintati pana la aceasta data de catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Iasi cu privire la situatia prezentata. Wizz Air colaboreaza cu toate autoritatile si institutiile publice abilitate si respecta reglementarile aflate in vigoare, in fiecare tara in care opereaza, inclusiv in Romania.

„In cazul in care planurile de calatorie ale pasagerilor au suferit modificari din motive neprevazute, in concordanta cu politica Wizz Air si reglementarile UE, pasageriilor li se acorda asistenta imediata in aeroport, iar in functie de caz, beneficiaza de cazare sau decontarea altor costuri cauzate de intarziere, precum si posibilitatea reprogramarii gratuite pe zboruri alternative WIZZ, rambursarea integrala a biletului platit sau 120% credit WIZZ din tarif in „contul de client WIZZ“.

In situatia in care orarul de zbor se modifica anterior datei programate, pasagerii sunt contactati de Wizz Air in mod automat prin e-mail si li se ofera mai multe variante din care ei pot alege online. Pasagerilor li se ofera gratuit reprogramarea rezervarii pe zboruri alternative WIZZ cat mai curand posibil, pe care fie o pot accepta prin intermediul link-ului disponibil primit in notificare, fie o pot schimba online, cu o alternativa mai potrivita din lista, cu zboruri in perioada ce incepe cu 14 zile inainte data de plecare programata initial si 30 de zile dupa aceasta, in functie de disponibilitatea locurilor. Pasagerii pot solicita, de asemenea, anularea rezervarii, iar in schimb pot primi rambursarea integrala a biletului platit sau 120% credit WIZZ din tarif in „contul de client WIZZ“. Clientii sunt sfatuiti ca numai dupa ce au utilizat toate optiunile online furnizate de companie, dar inca mai intampina dificultati, sa contacteze departamentul de relatii clienti WIZZ prin intermediul numarului de Call Center, disponibil pentru fiecare tara", au aratat reprezentantii Wizz Air.

Un cuplu dina trecut printr-o experienta extrem de neplacuta luna trecuta. Iesenii au optat pentru cursele low-cost puse la dispozitie de companie, unde preturile biletelor sunt mai ieftine pentru destinatiile catre statele europene. Acestia au ales sa plece la, cu o cursa. Aveau rezervate biletele pentru a pleca din Bucuresti, la inceputul lunii septembrie.Cand a venit insa ziua plecarii si au mers lasa faca check-in-ul, au primit o veste proasta: cursa a fost anulata. Nemultumiti de explicatiile angajatilor companiei, au mers la Comisariatul pentru(CJPC) Iasi si au depus reclamatii. Comisarii au cerut companiei sa returneze clientilor banii platiti pe bilete.In acest an, au fost depuse 17impotriva Wizz Air.Iesenii nemultumiti sustin ca nu au fost anuntati cu privire la anularea zborului de la Bucuresti la Barcelona. De la Iasi au plecat cu un avion al altei companii aeriene, iar la Bucuresti trebuiau sa urce intr-un avion Wizz Air care sa-i duca la Barcelona. Acestia au aflat abia cand s-au dus la Aeroportul din Bucuresti ca nu mai pot pleca in vacanta. Au cerut explicatii companiei Wizz Air si au fost asigurati ca vor pleca in aceeasi zi cu alta cursa. Insa nu au mai ajuns la destinatie."Am cerut o alta cursa, tot de la Wizz Air, iar intr-un final ne-au spus ca nu mai am au in acea zi. Nu am mai plecat in Barcelona in acea zi si ne-am orientat spre alta companie cu care sa plecam cat mai repede. Cerem contravaloarea biletelor, aproximativ 200 de euro", se arata intr-una din reclamatiile depuse de clientii nemultumiti. Comisarii din cadrulau analizat reclamatiile iesenilor si le-au dat dreptate."Noi am dispus companiei Wizz Air ca banii platiti pe bilete sa fie returnati consumatorilor nemultumiti. Acestia au fost nemultumiti si de faptul ca nu au putut lua un alt avion, din Bucuresti, pentru a ajunge la Barcelona in ziua in care si-au facut rezervarea. In cursul anului 2017, pâna în prezent, la CJPC Iasi au fost înregistrate 17 reclamatii ale consumatorilor, formulate împotriva acestui operator economic. Un numar de 10 dintre acestea au fost neîntemeiate, 4 au fost dirijate catre alte institutii abilitate, iar 3 sunt în prezent în curs de cercetare", a spus, comisar-sef in cadrul CJPC Iasi. Reprezentantii Wizz Air nu au oferit un punct de vedere pana la inchiderea editiei.Tot in acest an, Wizz Air era reclamata de o ieseanca. Aceasta spunea ca a fost umilita dupa ce au aparut defectiuni la avion, zborul a fostsi a asteptat aproape 12 ore pentru a pleca din Larnaca spre Iasi. Ieseanca povestea ca pasagerii au fost nevoiti sa astepte si jumatate de zi in aeroportul din Larnaca pana sa se imbarce in avionul care sa-i duca spre casa. Culmea, asta s-a intamplat din cauza defectiunii aeronavei care ar fi trebuit sa decoleze de la Iasi spre Larnaca in cursul zilei de miercuri, 2 august. Cum avionul a fost tinut la sol pe aeroportul din Iasi aproape 12 ore, cursa retur a avut de asemenea intarziere.Compania low-cost a fost implicata intr-un scandal si luni seara. Pasagerii unei curse Wizz Air de la Iasi spre Venetia au fost intorsi din drum. Zborul a fost anulat din cauza unor probleme tehnice, tot mai dese la aeronavele companiei in cauza. Zeci de pasageri au asteptat in terminalul T3 de la aerogara o veste despre ora plecarii, insa, in cele din urma, au fost trimisi acasa.Culmea, desi in cele din urma zborul a fost reprogramat pentru ieri, pasagerii au fost lasati sa astepte, unii fiind alaturi de copii, altii chiar din alte judete. Unii oameni s-au aratat nemultumiti si de faptul ca Aeroportul Iasi nu are un birou de informatii in care sa se transmita in timp real situatia unui