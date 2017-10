UPDATE: Important de mentionat este ca, cei care doresc sa ajute pot dona indiferent de grupa sanguina, cu conditia sa fie sanatosi. De mentionat ca tanara are nevoie de sange in mod special de la barbati.



Ea este Ionescu Laura Georgiana, din comuna Botesti, judetul Vaslui si este internata la Spitalul Regional de Oncologie Iasi din luna august. Incepand de astazi va incepe sedintele de chimioterapie si are mare nevoie de sange si trombocite.

Recoltarea se face la Centrul de Transfuzii Sanguina (CRTS) Iasi.

"Tin sa le multumesc celor care m-au ajutat pana acum si sper ca oamenii sa reactioneze si de-acum incolo. Viata mea depinde de voi. Sunt o fire optimista, iar fetitele de acasa imi dau putere. Multumesc!", a scris Laura intr-o postare pe grupul de socializare Esti din Iasi daca.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.