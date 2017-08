UPDATE / O bubuitura puternica a pus pe jar iesenii. De unde provine?

UPDATE: Reprezentantii ISU Iasi au declarat ca nu a avut loc nicio asanare de munitie si nu a fost semnalata nicio catastrofa.



In urma cu putin timp o bubuitura puternica s-a auzit in majoritatea zonelor din oras. Pana in acest moment nu a fost gasita nicio explicatie, insa, ca de fiecare data, cel mai probabil nu se va clarifica provenienta acestui zgomot.

In ultimul timp, in Iasi au mai fost semnalate astfel de zgomote, dar autoritatile nu au oferit niciodata lamuriri. Din cate se pare, o posibila cauza a acestor zgomote puternice ar putea fi niste asa-zise "goluri de aer", insa nicio alta varianta nu poate fi exclusa.



Autoritatile locale nu au fost sesizate pana acum cu privire la existenta unui incident turbulent. De asemenea, interesant este ca undele sonore s-au propagat si in localitatile vecine, bubuitura fiind destul de sonora. Retelele de socializare au fost deja luate cu asalt de ieseni, multi cautand o explicatie pentru acest fenomen.

