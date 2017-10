UPDATE: Proiectilul imens de la Rasesti a fost ridicat de pirotehnisti – FOTO

Proiectil

In dimineata zilei de marti, 24 octombrie, echipa de pirotehnisti din cadrul ISU Vaslui s-a intors in localitatea vasluiana Rasesti, comuna Dranceni, pentru a ridica, in conditii de siguranta, proiectilul de aviatie, ce cantarea aproximativ 250 kg.

Echipa de interventii pirotehnice din cadrul ISU VASLUI, a fost solicitata sa intervina in localitatea vasluiana Rasesti, comuna Dranceni, pentru asanarea unui proiectil de aviatie ce cantareste 250 de kg. Proiectilul a fost descoperit in gradina unui cetatean care efectua o lucrare . La fata locului sunt in aceste momente pirotehnistii ISU Vaslui cat si prin adjunctul-maior Bogdan Apetrei . Perimetrul a fost asigurat, iar in cursul zilei de marti, 24 octombrie, se va actiona pentru ridicarea proiectilului.





Mai multe detalii si FOTO pe Un echipaj din cadrul IPJ Vaslui a fost insarcinat cu asigurarea zonei pana la derularea actiunilor de asanare.Mai multe detalii si FOTO pe www.bzv.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.