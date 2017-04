UPDATE: Liderul USLIP Iasi, prof. Laviniu Lacusta a lansat o serie de elemente ce tin de buna functionare a sistemului de invatamant preuniversitar romanesc. Astfel, avand in fata proiectul privind legea salarizarii unitare, acesta a tinut sa precizeze faptul ca in forma actuala trebuie aduse corectii, deoarece majorarile anuntate nu vor fi corecte fata de angajatii din invatamant. Pe de alta parte, acesta a tinut sa puncteze faptul ca, daca tot programul de guvernare este prezentat "precum Noul Testament", atunci de ce acesta nu este respectat?

De asemenea, a fost abordata si problema ce tine de voucherele de vacanta care ar fi trebuit sa fie acordate, asa cum a promis Guvernul, cadrelor didactice. Liderul USLIP spune ca acestea trebuie acordate din timp si intr-o forma cat mai practica, astfel incat cei care aleg sa mearga in concediu sa aiba timp sa isi faca rezervari la hotelurile unde aleg sa isi petreaca concediul, fie vorba de litoral, fie vorba de munte.



In plus, acesta a tinut sa arate ca e nevoie de o debirocratizare a sistemului eduactional, respectiv de caderea normei didactice de la 18 la 16 ore, desfiintarea unor comisii care ingreuneaza si nu tin de atributiile unui profesor. In final, Lacusta a tinut sa arate ca in discutiile privind elaborarea acesteia vor fi implicati atat asociatiile de elevi, de parinti, profesorii si sindicatele. Mai mult, presedintele USLIP isi doreste inclusiv stabilirea unor criterii clare de performanta si de micsorare a timpului pe care un elev il petrece la ore, sa nu mai fie nevoit ca acesta sa vina cu ghiozdanul plin de manuale si ca numarul prescolarilor, elevilor si liceenilor dintr-o clasa sa scada.

In timp ce ministrul Muncii,, promite pe la televiziuni ca salariile profesorilor vor fi marite cu 50 la suta incepand cu prima zi a anului 2018, reprezentantii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (atrag atentia asupra unui aspect important pe care multi angajati din sectorul Educatie l-au sesizat."Biroul Executiv al USLIP Iasi a luat act de declaratiile doamnei Ministru al Muncii - Lia Olguta Vasilescu de joi, 6 aprilie 2017 si duminica, 9 aprilie 2017, prin care se promite oa salariilor pentru sectorulcu 50 la suta, incepand cu 1 ianuarie 2018. In aceeasi ordine de idei, in cadrul unei emisiuni televizate, domnia sa a precizat ca "Programul de Guvernare al PSD, votat de milioane de romani va fi respectat in totalitate", arata profesorul Lacusta.Pe acest plan, liderul USLIP tine sa-i reaminteasca Olgutei Vasilescu ca in documentul amintit la capitolul "Politici in domeniul educatiei", pagina 62, subpunctul 4, "motivati si bine pregatiti" se precizeaza ca "Asigurarea unui sistem desi motivare financiara corespunzator rolului pe care cadrul didactic il indeplineste in societate, ca principal motor al cresterii calitatii actului educational: cresterea salariilor personalului didactic cu 20 la suta de la 1 iulie 2017, si cu 30 la suta de la 1 ianuarie 2018"."Prin urmare, constatam o neconcordanta intre declaratiile respective si continutul Programului de Guvernare, care de altfel a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Solicitam conducerii PSD, Guvernului Grindeanu si nu in ultimul rand doamnei Ministru Lia Olguta Vasilescu sa-si respecte promisiunile electorale «in totalitate» si sa acorde incepand cu 1 iulie 2017 majorarea promisa de 20 la suta. Consecventa cu promisiunile amintite reprezinta, in opinia noastra, garantia acordarii si majorarii de 30 la suta incepand cu 1 ianuarie 2018", a declarat, presedintele USLIP.