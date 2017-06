Uriasul pret al compromisului

Sorin Rosca Stanescu 3

Este adevarat. Atunci cand avem de-a face cu o criza, nu i se poate pune capat acestui moment decat pe calea unui compromis. In cazul nostru, al automotiunii de cenzura versus Guvernul Grindeanu 2, sunt necesare mai multe compromisuri. Uneori, insa, pretul este mult prea mare. Cum s-ar intampla prin crearea majoritatii UDMR-PSD-ALDE. Intr-un asemenea scenariu, este preferabil un alt tip de compromis. Cu un pret mai mic. Cat de cat rezonabil.

Este limpede ca aceasta criza din interiorul PSD a fost alimentata si amplificata din exterior. De catre toti cei care sunt adversari ai acestui partid. Dar si de catre acele forte ale statului paralel, care incearca permanent sa se substituie institutiilor democratice. Chiar cu riscul de a rasturna scorul unor alegeri. Dar e la fel de adevarat ca nicio forta exterioara PSD nu ar fi putut crea ea insasi o criza, daca cel mai mare partid din Romania nu ar fi macinat de puternice contradictii interne. Dupa aceasta precizare, sa vorbim despre preturi si riscuri.

Gruparea Grindeanu a fost ea insasi pe cale de a realiza un dublu compromis. Si inca nu stim ce anume se decide in final. Gruparea Grindeanu este prima care a incercat o negociere cu UDMR. Evident, UDMR a venit cu aceleasi solicitari. Sau poate chiar cu pretentii mai dure. Dintr-un motiv sau altul, negocierea a esuat. Si, astfel, uriasul pret politic nu va fi platit de catre natiunea romana ca un tribut pe altarul Guvernului Grindeanu 2. In schimb, costurile se muta in tabara lui Dragnea. Pana una-alta, insa, gruparea Grindeanu il sacrifica pe Victor Ponta. Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis discret ocupantilor Palatului Victoria ca nici nu poate fi vorba de omologarea Cabinetului Grindeanu 2 in conditiile in care din el face parte Victor Ponta. E logic. Si atunci Victor Ponta a iesit public, pentru ca nu are un dialog cu Klaus Iohannis, si a anuntat ca se intoarce in Parlament. Cu coada intre picioare. Daca acest compromis este suficient pentru ca, o vreme, indiferent de automotiunea de cenzura, sa functioneze un Guvern Grindeanu 2, ramane de vazut.

La randul sau, PSD, pentru a avea numarul de voturi necesar trecerii automotiunii de cenzura, avea doua posibilitati. Separate sau cumulate. Sa racoleze, om cu om, parlamentari ai altor partide sau sa racoleze in bloc un partid, singurul interesant din acest punct de vedere fiind UDMR. In fine, ii mai ramane deschisa si varianta insumarii celor doua compromisuri, care inseamna, pe de o parte, racolari in schimbul unor promisiuni pentru parlamentari si, pe de alta parte, aducerea in alianta politica a UDMR, in schimbul unor angajamente asumate fata de acest partid. Pretul solicitat de UDMR este insa urias. Este un pret politic atat de mare pentru Dragnea si pentru PSD, incat ar putea conduce, pe termen mediu si lung, la pierderi irecuperabile. Dar ceea ce e mai grav este ca un asemenea pret ar fi, inainte de toate, platit de catre natiunea romana. Care nu este nicidecum responsabila de galceava starnita la varful PSD.

Inca nu a fost nimic batut in cuie in legatura cu toate compromisurile de care am vorbit mai sus. Pentru ca nici in primul caz nu stim daca, pentru Klaus Iohannis, este suficienta sacrificarea lui Ponta, iar in ceea ce priveste al doilea mare compromis, cel cu UDMR, nu stim daca, pana la urma, PSD+ALDE sunt dispuse sa plateasca pretul.

Si daca tot vorbim despre compromisuri, trebuie sa fim corecti si sa aratam ca, in schimbul unor legi care aduc grave atingeri natiunii romane dar dau, in schimb, satisfactie minoritatii maghiare, UDMR, ca partid politic metamorfozat dintr-o organizatie civica, este, la randul sau, pregatit sa plateasca un pret. Dupa cum se poate lesne observa, indiferent in care dintre cele doua tabere s-ar plasa, UDMR le intoarce practic spatele, cel putin pentru un timp, popularilor europeni. Pentru ca e clar ca popularilor europeni nu le convine ca UDMR sa faca o alianta la guvernare cu vreuna dintre taberele socialiste din Romania.

Singurul care, pentru moment, nu plateste niciun pret si care poate totusi sa faca orice fel de compromis, asigurandu-si un castig mai mare sau mai mic, este presedintele Klaus Iohannis. Dar si acest lucru se poate schimba.