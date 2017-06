Urmarire penala fata de politistii care l-au agresat pe Cristian Boureanu

Politistii implicati in scandalul Boureanu vor fi cercetati penal pentru purtare abuziva. Procurorii au deschis un dosar in acest sens, insa deocamdata este cercetata fapta in sine, urmarirea penala nefiind inceputa pe numele vreunuia dintre agenti.

Este un dosar de cercetare penala deschis la Judecatoria Sectorului 1, un dosar in rem, in speta pentru purtare abuziva, se fac cercetari. In zilele urmatoare, este posibil ca acestia sa treaca pe la Parchet.

Este vorba despre o plangere pe care Boureanu a depus-o prin intermediul avocatului sau, s-a intamplat acest lucru pentru ca, spune Cristian Boureanu, tot ce a fost in seara respectiva este o nedreptate, iar locul sau nu este in spatele gratiilor.

De altfel, vineri, la Tribunalul Bucuresti, se va infatisa in fata magistratilor si va incerca sa scape de arestul preventiv de 30 de zile in favoarea unei masuri mai blande, si anume, controlul judiciar.

Cristian Boureanu a fost arestat preventiv sambata, pentru 30 de zile, fiindu-i intocmit dosar penal pentru ultraj.