Utilajele pentru ingrijirea spatiului verde intra in reparatii. Costuri de peste 80 de mii Euro

Servicii Publice SA, subordonata municipalitatii, scoate la licitatie o achizitie de piese necesare functionarii motoutilajelor de cosit si utilaje forestiere. Firmele interesate pot castiga un contract de maximum 351.620 lei, fara TVA, adica peste 80 de mii de euro.



Mai precis, Servicii Publice SA este interesata de un acord-cadru, insemnand ca pot fi comandate piese de schimb in valoare de minimum 49.403 si maximum 351,620 lei, pe o perioada de un an. Se va licita pentru doua loturi: unul pentru utilaje cosit (ambreiaj, aparatoare, arbore cotit, pompa benzina etc.), iar celalalt pentru utilaje forestiere (rulment, roata lant, carburator, filtru aer etc.).



"Avand in vedere specificul activitatii autoritatii contractante (activitati peisagistice), furnizorul va trebui sa aiba capacitatea de a livra produsele in termen de maximum 24 ore de la solicitare. Furnizorul este obligat sa ia toate masurile pentru asigurarea unor livrari urgente in termen de 2-3 ore de la transmiterea comenzii, atunci cand va fi cazul. Autoritatea isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de plin drept, fara a mai fi necesara nici o alta notificare sau interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul neonorarii a doua comenzi succesive, în termenul prevazut in comanda transmisa", se arata in caietul de sarcini al procedurii de achizitie. Servicii Publice va plati facturile in maximum 30 de zile de la data receptiei produselor.