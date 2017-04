Valoarea taxelor si impozitelor platite online s-a dublat in ultimii ani

Platile taxelor si impozitelor prin intermediul platformeiau crescut cu aproximativ 50 la suta in anul 2016 fata de anul 2015, asta in vreme ce, in primele trei luni ale anului 2017, acestea au crescut cu 215 procente fata de perioada similara a anului trecut.Concret, una din trei plati a taxelor si impozitelor au fost facute cu ajutorul cardurilor prin intermediul platformei. Este forba despre aproximativ 370.000 deonline care s-au realizat în 2016, ceea ce reprezinta dublu fata de anul anterior. Valoarea totala a platilor efectuate anul trecut este de 78 milioane de lei. Valoarea medie a unei astfel de plati desi impozite a fost de circa 340 de lei în 2016.