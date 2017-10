Vantul puternic a facut ravagii in Bucuresti: 65 copaci doborati de vant si 45 de autoturisme avariate

Copac

65 de copaci au cazut in Capitala si 45 de autoturisme au fost avariate in urma vantului puternic, au anuntat, marti, oficiali ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov.

Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov efectueaza alte sapte interventii in cazul unor stalpi cazuti si panouri desprinse, in timp ce peste 30 cazuri se afla in asteptare.

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti dupa-amiaza, atentionarea nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul Bucuresti pana la ora 23,00.

Potrivit sursei citate, intre orele 18,00 - 23,00, in zona Capitalei se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor atinge la rafala 55 - 70 kilometri/ora.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.