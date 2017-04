Vasile Puscasu, lovit in moalele capului de Garda de Mediu. Ce au gasit la Motel Bucium

• Garda de Mediu sustine ca a aplicat sanctiuni contraventionale la Motel Bucium, pentru deversare si lipsa autorizatiei de mediu • Seful Garzii spune ca suma o va comunica in perioada urmatoare • Afacerea lui Vasiel Puscasu va fi controlata si de Garda Forestiera • "Nu comentez decizia", a spus afaceristul



Dupa ce reporterzii BZI au aratat in editiile trecute ca ladeversarile se faceau in padurile din zona, comisarii de laau comunicat rezultatele controlului. Insa, seful Garzii de Mediu, Gheorghe Bacusca, va anunta cuantumul amenzilor in termen de zece zile, pentru ca ar trebui sa indeplineasca o serie de cerinte legale. Chiar si asa, Garda de Mediu a prezentat in raport douade la legislatie:siMai mult, pe fir va intra sicare va analiza modul in care a fost afectata padurea de langa motel. Conform contraventiilor prevazute de OUG 195/2005, Vasiel Puscasu, patronul motelului, risca o amenda maxima de 120 mii lei, plus o sanctiune contraventionala complementara ce poate insemna chiar inchiderea localului."S-a realizat verificarea in teren si verificarea documentelor relevante petitiei, s-au stabilit masuri corective constand in interzicerea desfasurarii activitatii fara autorizatie de mediu si interzicerea descarcarii apelor neepurate sau epurate corespunzator in curs de apa. S-a aplicat sanctiune contraventionala principala pentru desfasurarea activitatii fara autorizatie de mediu si sanctiune complementara, conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului. S-a aplicat sanctiune contraventionala principala pentru deversarea apelor uzate, fecaloid menajere, neepurate in ape de suprafata. Pentru aspectele privind distrugerea fondului forestier va fi sesizata Garda Forestiera", se arata in raportul Garzii de Mediu.Reporterii BZI au incercat sa obtina un punct de vedere de la. "Nu comentez decizia", a spus afaceristul.