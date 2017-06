Politistii au probat activitatea infractionala a doi barbati din judetul Iasi, complici la savarsirea infractiunii de inselaciune prin metoda accidentul, fata de o femeie din orasul Murgeni.

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Murgeni efectueaza cercetari fata de doi barbati in varsta de 33 de ani, din judetul Iasi, banuiti de complicitate la infractiunea de inselaciune, victima fiind o femeie de 41 de ani, din orasul Murgeni.

In dimineata de 20 iunie, femeia a sesizat politistii despre faptul ca a fost contactata telefonic de un barbat, care s-a prezentat ca fiind avocat si i-a precizat ca fiul ei a provocat un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a doua persoane. De asemenea, femeia a precizat ca barbatul i-a solicitat suma de 5000 lei pentru a face demersurile legale ca fiul acesteia sa nu raspunda penal, suma de bani care ar trebui trimisa printr-un mandat postal.

Urmare a activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Murgeni, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, s-a reusit depistarea in flagrant a doi barbati care s-au prezentat la un oficiu postal din municipiul Iasi pentru a ridica suma de bani trimisa de femeie.

Cei doi barbati au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore, iar astazi urmeaza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei masuri preventive.

In continuare, politistii desfasoara activitati pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in comiterea faptei.

Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, Politia va recomanda insistent:

Daca sunteti contactati de pe un numar pe care nu il cunoasteti de catre o persoana care se da drept ruda, cereti cat mai multe detalii, din care sa va

convingeti de identitatea celui in cauza. Verificati pe un numar de telefon cunoscut deja daca situatia de urgenta este reala.

Nu dati curs instructiunilor primite prin telefon de la persoane necunoscute, care pretind ca sunt avocati si reprezinta rudele implicate intr-un accident rutier.

Nu depuneti sume de bani in conturile unor persoane pe care nu le cunoasteti. Aceeasi recomandare trebuie sa o aveti in vedere daca persoane necunoscute va solicita, sub orice pretext, sa reincarcati cartele telefonice. Oricine poate fi implicat intr-un accident de circulatie, dar intr-un moment critic ca acesta, singura urgenta este cea medicala, nicidecum aspectul financiar. Atat victima, cat si autorul unui accident rutier nu au nevoie de bani ca sa primeasca ingrijiri medicale de urgenta. In cazul in care primiti un astfel de telefon, anuntati imediat Politia prin apel la 112, asteptati recomandari din partea unui politist si respectati-le intocmai!