La acest sfarsit de saptamana, doi minori au fost implicati in accidente de circulatie. Politistii rutieri au intocmit dosare de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Sambata, 10 iunie, pe strada Fagului din municipiului Vaslui a avut loc un accident de circulatie din care a rezultat vatamarea corporala a unui minor, in varsta de 13 ani.

Politistii Biroului Rutier Vaslui au efectuat cercetari la fata locului si au stabilit ca M. Remus, in varsta de 20 de ani, din comuna Lipovat, a condus un autovehicul pe directia Chitoc - Vaslui. Din cauza faptului ca nu a pastrat o distanta corespunzatoare, a intrat in coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa pe aceeasi directie de mers, in fata sa. In urma impactului, tanarul a pierdut controlul masinii si a acrosat un biciclist de 13 ani, din municipiul Vaslui.