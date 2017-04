Vasluiul, ”calcat” de ambasadorul SUA, Hans Klemm - FOTO

Autoritatile vasluiene s-au intalnit cu ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, participand impreuna la inaugurarea “American shelf” (raftul american), la Biblioteca Judeteana "Nicolae Milescu Spatarul". Excelenta sa a donat institutiei vasluiene 250 de carti, cu scopul ca vasluienii sa perceapa mai bine istoria americana.

”Asadar, scopul acestor carti este de a ne ajuta sa ne intelegem mai bine reciproc. Va multumesc pentru intentia de a plasa aceste carti intr-un loc foarte public din biblioteca si sper ca vor reprezenta o introducere pentru multi cititori in intelegerea istoriei americane, a literaturii si societatii americane”, a mai spus ambasadorul.

Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene, considera momentul unul aparte, important pentru institutia pe care o conduce: “Un moment aparte, pe care noi il consideram foarte important pentru Biblioteca Judeteana, pentru comunitatea noastra, pentru utilizatorii bibliotecii. Avem depozite de carte, dar niciodata o donatie in plus nu strica pentru ca ajuta la dezvoltarea fondului de carte si largeste posibilitatea cititorului de a se orienta spre alte lumi. Am fost totdeauna de parere ca nimic nu este mai important decat gasirea unor punti, unor legaturi si crearea unor prietenii care pot duce la dezvoltarea societatii”, a mentionat Gelu Bichinet, care, inainte de ceremonie, i-a prezentat oficialului american salile institutiei si manuscrisele pe care le gazduieste.Citeste continuarea pe bzv.ro