Veste BOMBA pentru Ion Tiriac. Pentru ce a castigat marele afacerist 12,5 milioane de euro dintr-un foc

Veste foarte buna pentru Ion Tiriac. Organizator al turneului de tenis de la Madrid, romanul a aflat ca municipalitatea capitalei Spaniei il va sprijini cu suma de 2,5 milioane de euro pe an, in urmatoarele 5 sezoane (in total 12,5 milioane de euro), pentru a pastra competitia pe taram iberic.

Manuela Carmena, primarul Madridului, a ales sa-l sustina pe Ion Tiriac, desi acest parteneriat a fost aspru contestat in Spania. Premiile acestui turneu se ridica la 10 milioane de dolari, pentru intrecerile feminine si masculine.

Anul trecut, Simona Halep a castigat competitia dedicata fetelor.