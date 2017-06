Veste buna pentru soferii romani: rovinieta nu se mai plateste. Ce trebuie sa faci ca sa te incadrezi

Rovinieta

Proprietarii masinilor inmatriculate in alte tari nu pot fi trasi la raspundere in cazul in care nu platesc rovinieta. Lacunele legislative si absenta colaborarii transfrontaliere sunt principalele cauze, scrie extranews.ro.

In Romania circula aproximativ 100.000 de masini inmatriculate in Bulgaria, iar acesti soferi nu vor mai putea fi trasi la raspundere. Motivul este faptul ca CNADNR nu are acces la bazele de date cu proprietarii demasini din alte tari si nici nu exista un protocol cu Politia de frontiera pentru blocarea la granita a masinilor contravenientilor, asa cum se intampla, spre exemplu, in Bulgaria, Ungaria sau Grecia.

Taxa de utilizare a drumurilor (rovinieta) aduce anual Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri venituri de circa 200 de milioane de lei.