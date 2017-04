Veste incredibila pentru fanii FCSB! Echipa nu mai are culorile ros-albastre. Ce spune Gigi Becali?

Gigi Becali

Gigi Becali a schimbat recent numele echipei din FC Steaua Bucuresti în FC FCSB SA. Finantatorul vicecampioanei României a respectat astfel ultima decizie a instantei, însa este convins ca formatia sa îsi va recapata în scurt timp numele.



Peluza Sud a emis azi un comunicat în care îsi manifesta din nou pozitia anti-FCSB. Printre altele, factiunea dura a galeriei ros-albastre a anuntat ca Gigi Becali ar fi schimbat si culorile echipei, în galben-albastru. Replica finantatorului FCSB nu s-a lasat asteptata.



"Nu bag eu în seama ce spun unii si altii. Voi n-ati vazut în ce culori jucam noi? În rosu si albastru! E adevarat ca folosim si culoarea galbena, dar daca Dinamo joaca în negru, înseamna cu are culoarea principala negru? Iar cu punctele de lucru, haideti sa va spun cum e. Sediul este la Arcom si avem unul dintre punctele de lucru la mine, la Palat. Este adevarat ca avem unul si la Mogosoaia, dar când am facut dosarul am luat în calcul sa pot fi angajat la Steaua când eram în penitenciar. Daca eram închis la Jilava puteam sa lucrez în Judetul Ilfov", a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

Decizia de a-i interzice lui Becala sa mai foloseasca numele "Steaua" a fost luata de Curtea de Apel. Patronul ros-albastrilor mai are o singura cale de atac înainte ca hotarârea sa fie definitiva.



În anul 2015, FC Steaua a pierdut marca Steaua Bucuresti, dupa ce Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins contestatia în anulare formulata de club la decizia din 3 decembrie 2014 prin care i-a fost anulata marca. ICCJ a anulat marca Steaua Bucuresti înregistrata sub nr. 061735 în 29 ianuarie 2004 de SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA.