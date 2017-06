Ioan Toma

Iesenii vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunar incepand de luna viitoare pentru plata facturilor la apa-canal. Incepând cu data de 1 iulie 2017,va modifica pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, precum si tarifele pentru canalizare si epurare. Majorarile sunt valabile pentru întreaga arie de operare a ApaVital, adica pentru clientii din toate localitatile judetului Iasi.Concret, apa potabila va avea un pret cu 20 de bani mai mare pentru fiecare metru cub, iar tarifele la serviciile de/epurare vor creste tot cu 20 de bani/mc, valori la care se adauga TVA. Astfel,produsa, transportata si distribuita va avea un pretde 3,71 lei pe metru cub.Totodata, serviciul de canalizare/va avea un tarif de 3,01 lei/mc, din care tariful pentru serviciul de canalizare va fi de 1,44 lei, in vreme ce serviciul de epurare va avea un tarif de 1,57 lei/mc. Practic, pentru fiecare metru cub de apa consumat, un iesean va scoate din buzunar o suma de 6,72 lei.În momentul de fata, pretul apei potabile este de 3,49 lei/mc cu TVA, iar tariful la canalizare/epurare este de 2,77 lei/mc cu TVA. Pretul practicat de ApaVital la apa industriala ramâne nemodificat, la valoarea de 2,56 lei/mc. Ultima crestere de tarife a fost facuta de ApaVital la data de 1 iulie 2013.Sefii ApaVital au motivat majorarea pretului pentru apa potabila si a tarifelor de canalizare/epurare prin nevoia de a asigura din surse proprii finantarea pentru investitiile din perioada urmatoare. Banii ar urma sa fie destinati dezvoltarii retelelor de apa si de canalizare. Extinderea retelelor de apa/canalizare trebuie realizata pâna în anul 2020 pentru toate localitatile din judetele tarii, conform acordului de aderare al României la Uniunea Europeana."Tinând cont de faptul ca în judetul Iasi mai sunt 170 de localitati fara retele de apa si de canalizare, ApaVital va realiza pâna în anul 2020 un efort investitional major, pentru a asigura o cota, deloc neglijabila, din fondurile cu ajutorul carora se vor realiza investitiile din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, acestea fiind partial finantate de Uniunea Europeana. Noile preturi siau fost majorate pentru a acoperi influentele cheltuielilor cu amortizarea si cele pentru constituirea Fondului IID (Fondul Întretinere, Înlocuire si Dezvoltare)", au declarat oficialii ApaVital Iasi.Modificarile de tarife au fost aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, prin avizul nr. 502728/24.03.2017, precum si de Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, constituita din 90 de unitati administrativ teritoriale ale judetului"Odata cu aceste, tarifele practicate de ApaVital se mentin în ultima treime a topului tarifelor nationale practicate de operatorii de servicii de apa si canalizare, respectiv pe locul 30, din 45 de operatori existenti la nivel national", au mai precizat reprezentantii ApaVital.ApaVital, operatorul serviciilor de apa-canalizare, este institutia publica din Iasi care acorda cele mai mari salarii angajatilor. Desi pare greu de crezut ca o companie publica din Iasi ofera indemnizatii atat de mari angajatilor, aceste sume lunare de peste 25.000 lei sunt posibile prin acordarea unor bonusuri de performanta, acordate membrilor din, precum si directorilor ApaVital.Practic, daca cei sase membri din CA primesc bonusuri anuale in cuantum de 6 indemnizatii medii brute lunare, cei trei directori sunt remunerati cu bonusuri in cuantum de 12 indemnizatii lunare, ceea ce duce la o suma de aproape 300 mii lei anual.Directorul general al ApaVital,, fostul director tehnic,(care a fost inlocuit in functie de), si directorul economic,, sunt sefii din ApaVital care au primit in ultimii ani, pe langa salariile de baza, si cele 12 indemnizatii lunare, iar astfel au castigat fiecare peste 250 mii lei intr-un an.