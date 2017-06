Veste uriasa. Bojdeuca lui Creanga poate fi preluata de Ministerul Culturii

Bojdeuca scriitoruluidin zona Ticau ar putea fi salvata. Imobilul se afla intr-un stadiu avansat de, dupa ce autoritatile judetene nu au facut ani la rand nimic pentru a-l reabilita.De altfel, in urma cu cateva luni,a pierdut si sansa de a reface cladirea pedupa ce proiectul a fost intocmit gresit. Casa in care a locuit cel care a incantat cu povestioarele sale generatii intregi de copii a devenit o adevarata ruina. Investitiile in reabilitarea cladirii mai au de asteptat, iar cei care ar trebui sa se ocupe de acest lucru nu dau nici un semn. Toate aceste detalii au facut ca si valoarea acestui simbol al iesenilor sa ajunga sa nu mai reprezinte nimic.Faptul ca nu s-a investit deloc in reabilitarea cladirii face ca aceasta sa se degradeze, iar valoarea sa sa scada pe zi ce trece. In aceste conditii, parlamentarii Iasului au cerut sprijin de lapentru calui Creanga sa fie refacuta. Deputatul PMPa aratat ca starea Bojdeucii este una deplorabila si ca trebuie sa se intervina urgent pentru ca primuldin tara sa nu se darame."Primul muzeu memorial din Romania, inaugurat in 1918, se afla la un pas de a deveni. In luna aprilie 2017, Bojdeuca lui Ion Creanga a pierdut sansa de a fi reabilitata cu un milion de euro din fonduri europene din cauza unei documentatii intocmite prost. Intrucat ultimaimportanta a fost facut in urma cu 30 de ani, astazi, apa se inflitreaza peste tot, deteriorand obiectele din muzeu. Istoria acestei case este impresionanta si nu trebuie sa dispara. Aici a locuit si Mihai Eminescu, timp de patru luni in 1876, dar au trecut pragul si alte numeroase personalitati ale vremii, printre care elevi ai invatatorului Ion Creanga, care au devenit mai tarziu nume remarcabile ale culturii nationale", se arata in adresa deputatului Petru Movila.Deputatula solicitat si o serie de lamuriri din partea Ministerului Culturii pentru a se vedea ce se poate face cu Bojdeuca lui Creanga."Care a fost cauza pentru care s-a pierdut finantarea pentru modernizarea Bojdeucii lui Creanga? Cine sunt responsabilii pentru acest esec si ce masuri au fost luate pentru remedierea acestei erori? Ce masuri de reabilitare se au in vedere pentru stoparea procesului de deteriorare a celui mai vechimemorial din Romania? Care sunt costurile estimate pentru acestea si cine este entitatea responsabila pentru implementarea acestui? Poate prelua Ministerul Culturii Bojdeuca lui Ion Creanga si o poate include intr-un program de reabilitare?", se mai arata in adresa deputatului PMP Iasi.