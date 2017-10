Copiii romanilor plecati la munca in strainatate pot beneficia de alocatii din partea tarii in care lucreaza, indiferent daca au copiii impreuna cu ei sau nu. Autoritatile din Romania sustin ca putini cetateni fac acest lucru.

Astfel, romanii care lucreaza legal intr-un stat membru al Uniunii Europene platesc contributii de asigurari sociale in aceasta tara, asfel, acestia au drepturi sa primeasca alocatii pentru copiii lor.

Toti cei care vor sa beneficieze de acest drept trebuie sa faca dovada ca lucreaza de cel putin 3 luni cu forme legale in tara respectiva. Totodata, acestia trebuie sa completeze formularul E411, ce trebuie depus la Agentia de Prestatii Sociale din Romania, fie la institutia omoloaga din tara in care lucreaza.

In maxim trei luni, dosarul va primi un raspuns de la autoritati, noteaza rotalianul.com.

„Alocatia europeana se acorda pentru copiii avuti in ingrijire, ca si alocatiile care se acorda in Romania. Diferenta consta in faptul ca, urmare a desfasurarii unei activitati salariale sau independente pe teritoriul unui alt stat membru UE, aceasta alocatie poate avea un cuantum mai mare (in majoritatea cazurilor), acest cuantum depinzand de legislatia statului respectiv. De aceste alocatii pot beneficia copiii ai caror parinti lucreaza legal pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, parintii care au dreptul de a primi aceasta alocatie ca urmare a activitatii desfasurate in afara Romaniei, pe teritoriul Uniunii Europene, pot beneficia de alocatie pentru copiii lor, in cuantumul stabilit de legislatia tarii in care lucreaza, indiferent daca acestia au sau nu copiii impreuna cu ei”, scrie pe site-ul Ministerului de Afaceri Externe roman.

