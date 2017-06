Vestea pe care niciun roman nu si-ar fi dorit sa o auda! Anuntul a fost facut ASTAZI

Datoria externa a Romaniei, care include atat imprumuturile statului din strainatate, cat si datoriile entitatilor private, a crescut in primele patru luni din acest an cu 1,71 miliarde euro fata de finalul anului trecut, la 94,086 miliarde euro, nivel maxim din decembrie 2014, in special ca urmare a majorarii datoriei publice, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

La finalul anului 2014, datoria externa totala a Romaniei a fost de 94,744 miliarde euro, din care datoria publica era 32,833 miliarde euro, scrie news.ro.

La finalul anului 2016, datoria externa totala a Romaniei a fost de 92,377 miliarde euro, la sfarsitul lunii februarie, nivelul era de 92,753 miliarde euro, iar la finalul lunii martie, nivelul era de 93,192 miliarde euro, arata datele BNR.