VESTEA ZILEI: Romanii ar putea beneficia de noi tipuri de BONURI VALORICE

Angajatorii vor putea acorda salariatiilor, prin lege, doua noi tipuri de tichete sau bonuri valorice, pe langa cele prevazute de legislatia actuala. Un proiect de lege care unifica toate tipurile de vouchere existente, stabilind cuantumul fiecaruia in parte, introduce si cele doua noi tipuri de bonuri valorice.

Legislatia in vigoare permite angajatorilor acordarea de tichete de masa, tichete de cresa, tichete-cadou, vouchere de vacanta, dar un proiect de lege care va intra in dezbatere parlamentara in perioada urmatoare stabileste si posibilitatea legala a acordarii tichetelor pentru sport si tichetelor culturale. Autorii legii arata ca tichetele pentru sport sau facilitati similare se acorda in mai multe tari europene, precum Finlanda, Belgia, Marea Britanie, Suedia, care la nivel de principii si de politici publice au stabilit faptul ca resursa umana este regenerabila, dar si epuizabila.

”Concluzia autoritatilor din astfel de state este ca angajatii obositi sau suferinzi de boli profesionale ajung sa reprezinte mai degraba o povara pentru sistemele de sanatate si de asigurari sociale decat o resursa de prosperitate economica. In spiritul acestei abordari, tichetele pentru sport au ca scop mentinerea capacitatii de munca a angajatilor sau refacerea ei prin stimularea achizitionarii de echipament sportiv, achitarii tarifelor sedintelor sau abonamentelor la sali de sport, baze sportive, cluburi de fitness etc., suportarii contravalorii sedintelor de gimnastica terapeutica si alte asemenea produse si servicii care nu pot aduce decat beneficii atat angajatorilor cat si angajatilor”, arata initiatorii legii.

Potrivit proiectului, tichetele pentru sport vor fi acordate lunar angajatilor, exclusiv in vederea achitarii contravalorii de bunuri si servicii destinate desfasurarii de activitati sportive, iar suma maxima lunara este de pana la 300 de lei. Tichetele culturale vor fi destinate acoperirii unor cheltuieli legate de evenimente, spectacole sau achizitionarii de carti, autorii proiectului subliniind ca achizitionarea produselor si serviciilor culturale, educationale si de recreere se afla la niveluri extrem de reduse, dupa cum arata si datele Institutului National de Statistica.

”Daca in anul 2015 pentru recreere si cultura gospodariile au alocat in medie in fiecare luna 67,8 lei, iar pentru educatie 7,5 lei, insemnand 4%, respectiv 0,4% din veniturile totale, anul 2016 arata reducerea sumelor si ponderii acestor tipuri de cheltuieli la cote inca si mai rusinoase. Astfel, in trimestrul I pentru recreere si cultura familiile au alocat 55,5 lei lunar, iar pentru educatie 11,3 lei, in timp ce in trimestrul al II-lea recreerea si cultura au consumat 58,8 lei, iar educatia 4,2 lei din bugetul familial”, afirma parlamentarii.

Bunurile si serviciile culturale acoperite prin aceste tichete vor fi abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, targuri si expozitii permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv destinate copiilor, precum si carti, manuale scolare, albume muzicale, filme in orice format.

Suma pentru care se vor acorda tichetele culturale este de pana la 150 de lei lunar sau, daca sunt acordate ocazional, de 300 de lei. Proiectul de lege stabileste totodata ca valoarea tichetelor de masa de maximum 15 lei pentru fiecare zi lucratoare, suma corespunzatoare unui tichet cadou este de pana la 300 lei, in timp ce suma pentru care se acorda tichetele de cresa este de pana la 450 de lei pentru fiecare copil.

In cazul tichetelor de vacanta, proiectul prevede ca nivelul maxim al sumei care poate fi acordata unui angajat in decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanta reprezinta 6 salarii de baza minime brute pe tara, iar suma poate fi fractionata in maximum 2 transe, in functie de optiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihna.



Conform prevederilor proiectului, plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator si operatorii economici de catre societatile comerciale care emit tichete este de 1% din valoarea voucher-ului de vacanta.

Totodata, comisionul maxim perceput de agentiile de turism nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor tichetelor.

Proiectul ai stabileste ca angajatorii impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul angajatilor stabilesc de comun acord tipul sau tipurile de bilete de valoare care se acorda angajatilor, frecventa acordarii acestora, precum si valoarea lor acolo unde este cazul, unitatea emitenta sau unitatile emitente si modalitatea de acordare, pe suport hartie sau electronic.

Daca legislativul va adopta acest proiect, legislatia actuala privind tichetele de masa, tichetele cadou, de cresa si de vacanta urmeaza a fi abrogata.

