Vesti BUNE de la Bruxelles: Romania se afla pe drumul cel bun privind MCV

Romania si Bulgaria se afla pe drumul cel bun si nu se prezinta mai rau decat alte state membre ale Uniunii Europene, a declarat luni comisarul pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen, Vera Jourova, in contextul prezentarii luni, la Bruxelles, a Tabloului de bord al UE din 2017 privind justitia, un raport ce ofera o imagine de ansamblu comparativa asupra eficientei, calitatii si independentei sistemelor de justitie din statele membre ale Uniunii, noteaza BTA.

Referindu-se la Romania si Bulgaria, comisarul pentru justitie si-a exprimat satisfactia cu privire la faptul ca aceste doua tari se afla pe drumul cel bun, Vera Jourova apreciind ca datele din Tabloul de bord din 2017 pot fi folosite drept elemente bune pentru evaluarea stadiului de indeplinire a masurilor si sarcinilor din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MVC).

Comisarul european a adaugat ca, pe toata perioada mandatului sau, a dorit sa faca MCV cat mai concret posibil, cu obiective ''de tipul unor borne pentru Bulgaria si Romania, astfel incat (aceste tari) sa stie exact ce sa faca, ce doreste Comisia de la ele si pana cand''.

''Am fost foarte clari in ultimele rapoarte MCV in legatura cu faptul ca dorim sa primim rezultate tangibile si sustenabile, precum si ca statele merg in directia buna. Insa avem nevoie de rezultate durabile pe teren'', a subliniat Jourova.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, scopul Tabloului de bord al UE din 2017 privind justitia este de a ajuta autoritatile nationale sa mareasca eficacitatea sistemelor lor de justitie. In comparatie cu editiile precedente, Tabloul de bord din 2017 exploreaza noi aspecte legate de functionarea sistemelor de justitie, de exemplu cat de usor pot avea acces la justitie consumatorii si ce canale folosesc acestia pentru a face reclamatii impotriva intreprinderilor. Pentru prima data, acesta indica si durata procedurilor judiciare penale referitoare la infractiuni de spalare de bani.

'Cea de a 5-a editie a Tabloului de bord al UE privind justitia arata ca sistemele de justitie eficace sunt esentiale pentru a construi increderea intr-un mediu favorabil afacerilor si investitiilor pe piata unica. Incurajez statele membre sa se asigure ca orice reforma in materie de justitie respecta statul de drept si independenta sistemului judiciar'', a adaugat Jourova.

Principalele constatari ale editiei din 2017 includ:

—Proceduri judiciare civile si comerciale mai scurte, inclusiv intr-o serie de state membre ale caror sisteme de justitie se confrunta cu provocari. Aceasta imbunatatire este mai clara pe perioada de cinci ani decat pe termen scurt.

—Analiza modului in care se asigura respectarea dispozitiilor de protectie a consumatorilor. Statele membre sunt responsabile sa asigure respectarea legislatiei UE in materie de protectie a consumatorilor. Conform tabloului de bord, durata procedurilor administrative si de control jurisdictional din acest domeniu variaza foarte mult de la o tara la alta. A reiesit, de asemenea, ca multe aspecte legate de protectia consumatorilor sunt solutionate direct de catre autoritatile de protectie a consumatorilor si nu este nevoie sa se ajunga in instanta.

—Accesul limitat la justitie pentru cetatenii mai saraci. Tabloul de bord arata ca, in unele state membre, cetatenii cu venituri sub pragul saraciei nu beneficiaza de niciun fel de asistenta judiciara in anumite tipuri de litigii.

—Perceptia publicului larg asupra independentei sistemului judiciar este neschimbata sau mai buna. Acest lucru este valabil in peste doua treimi din statele membre. In cazul intreprinderilor, tendinta este aceeasi din 2010. Printre motivele pentru perceptia ca instantele si judecatorii nu se bucura de independenta s-au indicat cel mai frecvent ingerintele sau presiunile din partea guvernelor si a politicienilor. Editia din 2017 prezinta, de asemenea, date privind garantiile existente in diferitele state membre pentru a asigura independenta judecatorilor. Acestea reflecta importanta deosebita a statului de drept pentru UE.

—Standarde de calitate. Majoritatea statelor membre au standarde care stabilesc termene sau calendare pentru a evita procedurile judiciare de durata. Cu toate acestea, in anumite state membre cu sisteme de justitie mai putin eficiente nu exista astfel de standarde.

Concluziile tabloului de bord din 2017 sunt luate in considerare pentru evaluarile specifice fiecarei tari care sunt efectuate in contextul semestrului european 2017. Rapoartele de tara pentru statele membre au fost publicate la 22 februarie 2017 si cuprind constatari privind sistemele de justitie dintr-o serie de state membre (Belgia, Bulgaria, Spania, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia).

Sursa: agerpres.ro