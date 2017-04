VESTI bune din economie: ANUNTUL facut de Ministrul de Finante in Parlament

Viorel Stefan

Romania inregistreaza un excedent bugetar de 0,2% din PIB in primul trimestru din acest an, a declarat, luni, Viorel Stefan, ministrul Finantelor Publice, in Plenul Camerei Deputatilor.

"Estimarile bugetare ale primului trimestru indica un excedent al soldului bugetului general consolidat la nivel de 0,2% din PIB, aproximativ 1,5 miliarde lei, in conditiile in care s-au platit subventii de la buget in special pentru sprijinirea producatorilor agricoli cu un miliard de lei mai mult fata de trimestrul I al anului 2016. Se constata o evolutie foarte buna a veniturilor din impozitul pe venit si contributiilor sociale, ca urmare a dinamicii ridicate a masei salariale din economie, o imbunatatire a incasarilor din luna martie pe zona de TVA si accize, precum si reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile de aproximativ 4,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent. O imagine mai clara vom avea dupa 25 aprilie", a spus Stefan, potrivit Agerpres.

"Din informatiile disponibile pana pana in acest moment putem sa ne declaram increzatori ca impactul masurilor din Programul de Guvernare va fi cel pe care cetatenii il asteapta: venituri mai mari, locuri de munca mai multe si o crestere economica ridicata", a precizat ministrul Finantelor.