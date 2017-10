Vesti bune pentru aceasta categorie de pensionari! Deputatii au APROBAT

Deputatii au aprobat marti, cu unanimitate de voturi - 272 "pentru", proiectul de lege pentru completarea articolului 65 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, informeaza agerpres.ro. Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 16 iulie 2016 beneficiaza de recalculare prin aplicarea prevederilor urmatoare: cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. Aceasta recalculare se va face la cererea persoanelor interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia, la casa teritoriala de pensii in evidentele careia se afla dosarul de pensie al solicitantului.

De la data intrarii in vigoare a noii reglementari, cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare. Intrucat prevederile noii reglementari nu pot retroactiva, de legea mai favorabila au beneficiat pana acum numai persoanele care au solicitat pensie anticipata partiala dupa data intrarii in vigoare a Legii 142/2016, respectiv de 14 iulie 2016, creandu-se astfel o situatie discriminatorie pentru persoanele pensionate pana la aceasta data, acestora neaplicandu-se noul act normativ, sustin initiatorii. Propunerea legislativa, initiata de deputatul PSD Adrian Solomon, alaturi de un grup de social-democrati, a fost sustinuta in plen de toate grupurile parlamentare.

Camera Deputatilor este decizionala in acest caz.

