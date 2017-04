VESTI BUNE pentru cei care NU au acte pentru terenuri si case si ar trebui sa dea o AVERE pe NOTARI

Potrivit ANCPI, in prezent se desfasoara lucrari de cadastru gratuit in peste 800 de localitati din intreaga tara. Din acestea, in peste 700 sunt lucrari in extravilan(ex. terenuri agricole), iar in restul, inregistrarea proprietatilor se face la nivelul intregii localitati.

Toate imobilele, respectiv toatesidin, inclusiv apartamentele vor fi inregistrate gratuit cu bani de la. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiara () a publicat, recent, pe pagina internet (http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lurarilor.html) lista localitatilor in care se face cadastru gratuit pentru cetateni dar si cea in care s-a finalizat inregistrarea sistematica.Vezi si: Dumitru Dragomir: "Becali este cel mai bogat om din Romania. L-a depasit chiar si pe..." De la inceputul Programului National au fost deschise, gratuit pentru cetateni, aproape 270.000 de carti funciare. Dintre acestea, aproape 130.000 au fost inregistrate numai in cursul anului trecut.