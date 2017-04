Vesti bune pentru gravide. Cand ar putea femeile insarcinate sa beneficieze de aceste servicii

• Multe dintre femeile insarcinate care ajung la maternitate nu au facut nici macar un control medical pe perioada sarcinii • In ultimii ani, tot mai multi copii se nasc cu malformatii, asta si din cauza lipsei monitorizarii sarcinii



Multe dintre femeiledin judetul Iasi nu sunt dispensarizate si afla despre starea de sanatate a fatului si a lor in ziua in care nasc. Alte gravide nu reusesc sa-si faca pe perioada sarcinii toate analizele si testele, pentru ca o parte dintre acestea costa foarte mult. Desi, in Romania, gravidele ar trebi sa beneficieze de gratuitate, doar o parte dintre teste sunt gratuite.Medicul-deputat Tudor Ciuhodaru a initiat unprin care gravidele vor beneficia depentru toate consultatiile, investigatiile si tratamentele necesare evolutiei normale a sarcinii. Proiectul a trecut de Comisia de Sanatate si va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor. Medicul-deputat considera ca adoptarea acestui demers legislativ va duce la imbunatatirea monitorizarii sarcinii, constituind astfel o masura de preventie pentru patologia materno-fetala si va constitui un sprijin pentru femei, in special salariate, ce amana aducerea pe lume a unui copil din considerente politice."Sunt 10 argmente pentru adoptarea acestui proiect: Romania inregistreaza valori record ale mortalitatii materne si infantile; o femeie din 2600 moare in timpul sarcinii, aceleasi valori fiind raportate de Iran, fata de media europeana de doar un deces la 8.900 de sarcini; peste jumatate din decesele materne sunt cauzate de hemoragii majore (35%) si hipertensiune (18%); desi la nivel declarativ statul asigura consult gratuit femeilor insarcinate practic «oferta» de consultatii si investigatii este extrem de limitata si dureaza doar cateva zile la inceput de luna; se ajunge la situatii in care viitoarele mame trebuie sa plateasca multe din serviciile medicale, iar cheltuielile pot ajunge chiar peste sase salarii minime pe economie; doua din trei gravide nu se prezinta niciodata la, pentru ca nu dispun de sumele necesare; mortalitatea infantila din prima zi de viata e similara celei din Tongo sau Samoa; in Romania, un copil mic de un an moare la fiecare 5 ore, iar principala cauza a acestui flagel este prematuritatea. Un alt argument este acela ca, in fiecare an se nasc 20.000 de prematuri in Romania, iar rata prematuritatii a ajuns la 9%. De asemenea, modelul actual de fertilitate arata o scadere de un copil pentru fiecare romanca, iar tot mai multe femei, in special salariate, amana aducerea pe lume a unui copil din considerente politice; asa am ajuns la un minim istoric de doar 195.000 de nou-nascuti anual", a declarat deputatulAcesta sustine ca, acest proiect de lege corecteaza macar o parte din aceste consecinte nefaste si introduce intr-adevar politici demografice in cadrul unui program national de stimulare a natalitatii si de corectie a sanatatii reproducerii. Proiectul a fost elaborat dupa modelul din Marea Britanie care a introdus aceste gratuitati înca din 1948 în National Health Service realizând una din cele mai micidin lume.