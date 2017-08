Vesti bune pentru scolile iesene! La mijloc se afla o suma de peste 800.000 de euro

La nivelul judetului Iasi, 28 de proiecte au fost aprobate de catre ANPCDEFP. Peste 800.000 euro vor ajunge in scolile iesene, beneficiarii directi fiind profesorii si elevii.

Capacitatea scolilor din judetul Iasi de a scrie proiecte educationale de calitate si de a le implementa cu succes este deja cunoscuta. Astfel, mai multe unitati scolare din judet detin titlul Scoala Europeana - acordat de MEN in urma unui amplu concurs - drept recunoastere a numarului impresionant de proiecte europene in care s-au implicat.

Cu toate acestea, in ultimul timp au primit aprobare pentru proiecte si scolile care nu au o traditie in acest domeniu, ceea ce face ca un numar din ce in ce mai mare de elevi si profesori sa beneficieze de experiente educationale europene.

"Aceste proiecte sunt relevante pentru nevoile educationale de formare si dezvoltare ale profesorilor si ale elevilor, ale managerilor scolari, fiind primite cu interes si integrate in mod natural in practica scolara. Fiind reale oportunitati de invatare, proiectele europene aduc noi informatii, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea si perfectionarea limbilor straine in contexte reale, adaugand de fiecare data plusvaloare educationala pentru participanti, dar si pentru cei carora le sunt diseminate experientele. Numarul mare de unitati de invatamant din judetul Iasi implicate in astfel de proiecte situeaza judetul Iasi la varf intr-un clasament national, confirmand inca o data capacitatea scolii iesene de a integra politicile europene in educatie", a subliniat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcas, inspector scolar general.

Proiectele strategice Erasmus+ creeaza "punti" de legatura intre parteneri din mai multe tari cu scopul de a creste cooperarea internationala prin dezvoltarea de produse educationale de calitate si inovatoare, cu accent pe dezvoltare organizationala.

