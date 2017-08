Vesti bune pentru toate mamele din Romania! Din toamna va fi posibil

Un pic mai bine pentru toate mamele din Romania. Din aceasta toamna femeile cu mai multi copii se pot pensiona mai devreme. Proiectul apartine deputatului iesean Tudor Ciuhodaru.

"Conform proiectului meu de lege toate femeile care muncesc au dreptul de a beneficia de reducerea varstei de pensionare cu cate 2 ani pentru fiecare copil. Vreau ca toate viitoarele mame sa beneficieze de gratuitate pentru toate consultatiile, investigatiile si tratamentele necesare pentru a aduce pe lume un copil sanatos. Proiectul e depus.

Toate gravidele care se prezinta corect la toate consultatiile prenatale sa beneficieze de un trusou pentru copil in valoare de 1 ISR (500 lei) cu toate lucrurile necesare in primele zile. Proiectul e depus si ajuns la comisii. Toate femeile sa beneficieze gratuit de informare, consultatii si investigatiile necesare diagnosticului precoce a celor mai frecvente tipuri de cancer: col uterin, san, ovarian. Proiectul e in atentia Ministerului Sanatatii.

De asemenea, urmaresc introducerea orelor de educatie pentru sanatate (proiect aflat la Senat), inclusiv cea de sanatatea reproducerii, pentru dobandirea unor cunostinte si deprinderi legate de anatomie, fiziologie, metode de autoexaminare, examene periodice, simptome de alarma.

In timp ce unii vin cu declaratii pompoase, eu vin cu lucruri concrete. Par lucruri mici dar sunt extrem de importante pentru viata femeilor din Romania. Sper sa le sustineti", a declarat social-democratul.

