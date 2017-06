Vesti bune pentru TOTI ROMANII care nu lucreaza in sistemul bugetar! Proiectul se afla deja in dezbatere

Angajatii care-si realizeaza sarcinile de serviciu folosind internetul vor putea lucra cu contract individual de munca de acasa sau din orice alta locatie decat cele puse la dispozitie de angajator, daca proiectul de lege privind telemunca al Ministerului Muncii, aflat acum in dezbatere publica, va fi adoptat de Parlament.

In prezent, Codul muncii prevede posibilitatea de a lucra de acasa in baza unui contract de munca la domiciliu. Acest tip de contract este destinat doar angajatilor care muncesc de acasa. Proiectul de lege privind telemunca, aflat acum in dezbatere publica, permite angajatilor care isi indeplinesc sarcinile de serviciu folosind internetul sa lucreze nu doar de acasa, ci din orice alta locatie, daca angajatorul a fost de acord cu locul sau locurile din care salariatii sai aleg sa performeze.

Puteti fi telesalariati, in sensul proiectului de lege amintit, daca:

- sunteti de acord sa munciti in regim de telemunca, prin semnarea contractului individual de munca sau al unui act aditional la acesta;

- munciti cel putin o zi pe luna de acasa sau din alta locatie decat cele puse la dispozitie de angajator;

- folositi internetul pentru a va realiza sarcinile de serviciu.

Ce trebuie sa stie angajatii care vor sa lucreze la distanta:

- activitatea de telemunca se specifica in contractul individual de munca, cu ocazia incheierii acestuia pentru personalul nou angajat, sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

- telesalariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile salariatilor care muncesc la sediul sau domiciliul angajatorului.

- angajatorul e obligat sa asigure, sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar prestarii telemuncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Ce contine contractul individual de munca al telesalariatului in plus fata de contractul angajatului care munceste in biroul pus la dispozitie de angajator. Iata care sunt cele mai importante prevederi:

- precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;

- perioada/zilele in care presteaza activitatea de telemunca;

- locul/locurile de unde salariatul va lucra, convenite de angajat si angajator;

- intervalul orar in care desfasoara activitatea de telemunca si in cadrul caruia angajatorul are dreptul sa verifice activitatea telesalariatului, precum si modalitatea concreta de realizare a controlului;

- obligatia angajatorului sa asigure transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca a materialelor, echipamentelor pe care telesalariatul le foloseste in activitatea sa;

- masurile pe care angajatorul le ia pentru ca telesalariatul sau sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;

- modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;

Proiectul de lege mai prevede ca activitatea de telemunca nu poate fi desfasurata pe parcursul perioadei de proba.

Telesalariatul raspunde patrimonial fata de angajatorul sau pentru orice prejudiciu produs cu vinovatie in legatura cu pastrarea si utilizarea tehnologiei, echipamentelor de munca, materialelor, precum si a tuturor celorlalte bunuri primite de la angajator pentru desfasurarea muncii sale.

Ce schimbari va aduce implementarea acestui act normativ:

Pentru salariati: libertatea alegerii locatiei din care muncesc, dar si sporirea echilibrului intre viata personala si cea profesionala prin eliminarea costurilor de bani si de timp cu deplasarea de la si pana la sediul angajatorului, sustin initiatorii proiectului de lege.

Pentru angajatori: costuri mai mici cu inchirierea spatiilor in care muncesc salariatii, dar si cu utilitatile in aceste locatii.

sursa: Economica.net