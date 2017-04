Vesti bune pentru TOTI romanii! Ne vom bucura si noi de aceasta tehnologie

"Dezvoltarea infrastructurii pentru serviciile de comunicatii electronice reprezinta un deziderat important si un obiectiv asumat de Romania si de Guvern, prin stimularea investitiilor in infrastructuri suport de comunicatii in banda larga, dintre care face parte si cea destinata comunicatiilor mobile 5G. Avand in vedere evolutiile recente, in acest an se pot demara cel putin proiecte si implementari pilot ale acestei tehnologii. Subiectul se discuta deja la nivel guvernamental si cat de curand va aparea si o propunere in acest sens", a declarat ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu.

Tehnologia 5G ar putea fi disponibila publicului larg incepand din 2020, potrivit calendarului Comisiei Europene si estimarilor operatorilor si producatorilor de echipamente.

Daca 3G a "democratizat" internetul in banda larga pe mobil, iar tehnologia 4G a facilitat streaming-ul video si serviciile cloud pe smartphone, trecerea la 5G aduce, pe langa un spor semnificativ de viteza fata de 4G, si reducerea puternica a latentei comunicatiilor mobile.

Astfel, pentru prima data, conexiunile de date prin retele mobile vor avea performante comparabile cu internetul fix, deschizand calea pentru noi categorii de aplicatii mobile sensibile la latenta traficului de date intre terminale si cloud, precum smart cars sau cele din sfera Internet of Things.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Catalin Marinescu, a explicat recent ca este nevoie de pana la doi ani pentru ca operatorii sa se pregateasca pentru investitiile necesare in retele 5G.

"Demararea procedurilor pentru licitatia 5G poate avea loc oricand, si anul acesta, dar trebuie sa fie predictibila. Daca ne luam dupa deciziile Comisiei Europene, banda de 700 MHz e disponibila pentru utilizare incepand cu anul 2020, dar eu cred ca operatorii, ca si in cazul licitatiei anterioare, au nevoie de un an sau doi de pregatire, inclusiv ca sa vada ce echipamente folosesc", spus Marinescu la sfarsitul lunii martie.

Ministrul Augustin Jianu puncteaza ca exista interes din partea operatorilor, insa licitatia va stabili nivelul investitiilor pe care sunt dispuse companiile sa le angajeze.

"Cred ca discutam de o piata matura si care, cel mai important, inca nu a ajuns la apogeu. Exista deci toate premisele necesare pentru o crestere organica, sanatoasa ", a afirmat Jianu.

Referitor la aspectele tehnice ale licitatiei, oficialul a dat exemplu licitatia de spectru organizata pentru frecventele specifice tehnologiei 4G.

In septembrie 2012, cinci operatori telecom si-au adjudecat spectru in patru benzi specifice comunicatiilor 4G, taxele de licenta avand o valoare cumulata de 682 milioane de euro.



